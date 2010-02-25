Назначены судьи на матч Шахтер - Фулхэм

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лондонским «Фулхэмом» назначена судейская бригада из Норвегии.

Как сообщает официальный сайт «Шахтера», главным рефери на поединок назначен Свейн Моэн.

Его соотечественники Одд-Ярле Ларсен и Свейн-Инге Викен проведут матч на Донбасс-Арене в роли лайнсменов. За воротами будут Эспен Бернтсен и Том-Харальд Хаген.

Четвертым арбитром назначен Кристоффер Хельгерунн.