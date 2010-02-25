Результаты 12-го дня Зимней олимпиады

24 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны пять комплектов наград:

в лыжном спорте среди мужчин (эстафета 4 х 10 км) – 1. Даниэль Рикардссон, Йохан Ольссон, Андерс Содергрен и Маркус Хеллнер (Швеция) 1 час 45 минут 5,4 секунды; 2. Мартин Йонсруд-Сундби, Одд-Бьорн Хьельмесет, Ларс Бергер и Петтер Нортхуг (Норвегия) +15,9; 3. Мартин Якш, Лукаш Бауэр, Иржи Магал и Мартин Коукал (Чехия) +16,5.

в конькобежном спорте среди женщин (5000 м) – 1. Мартина Сабликова (Чехия) 6 минут 50,91 секунды; 2. Стефани Бекерт (Германия) +0,48; 3. Клара Хьюз (Канада) +4,82.

в шорт-треке среди женщин (эстафета 3000 м) - 1. Сунь Линьлинь, Вен Мен, Чжан Хуэй и Ян Чжоу (Китай) 4 минуты, 6,610 секунды – мировой рекорд ; 2. Джессика Грегг, Калина Роберж, Мариан Сен-Желе, Таня Висент (Канада) 4.09,137; 3. Алисон Бейвер, Элисон Дюдек, Лана Геринг, Кетрин Рёттер (США) 4.14,081.

в бобслее среди женщин (двойки) - 1. Келли Хамфри и Хитер Мойз (Канада) 3 минуты, 32,28 секунды; 2. Хелен Аппертон и Шелли-Энн Браун (Канада) +0,85; 3. Эрин Пак и Элане Мейерс (США) +1,12.

во фристайле среди женщин (акробатика) - 1. Лидия Лассила (Австралия) 214,74 балла; 2. Ли Нина (Китай) 207,23; 3. Цзиньцзинь Го (Китай) 205,22.

в хоккее (1/4 финала). США – Швейцария 2:0. Россия – Канада 3:7. Финляндия – Чехия 2:0. Швеция – Словакия 3:4.

По результатам 12 дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На 13-й день Олимпиады назначены:

Кёрлинг – Женщины. Полуфиналы. Китай – Швеция. Канада - Швейцария

Кёрлинг – Мужчины. Полуфиналы. Швеция – Канада. Норвегия - Швейцария

Горнолыжный спорт – Женщины. Гигантский слалом.

Лыжное двоеборье – К-120, гонка (10 км)

Лыжные гонки – Женщины. Эстафета (4 х 5 километров)

Хоккей – Женщины. Матч за третье место. Финляндия - Швеция

Хоккей – Женщины. Финал. Канада - США

Фигурное катание – Женщины. Произвольная программа

Фристайл – Мужчины. Лыжная акробатика.