Интер выиграл у Челси

Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов ЦСКА - Севилья 1:1 (Гонсалес 66 - Негредо 25) Интер - Челси 2:1 ( Милито 3, Камбьяссо 55 - Калу 51) Ответные матчи 16 марта Напомним, что раньше в 1/8 Лиги чемпионов сыграли: Штутгарт - Барселона 1:1 (Какау 25 - Ибрагимович 52) Олимпиакос - Бордо 0:1 (Сиани 45) Лион - Реал 1:0 (Макун 47) Милан - МЮ 2:3 (Роналдиньо 3, Зеедорф 85 - Скоулз 36, Руни 66, 74) Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кэмпбелл 18) Бавария – Фиорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)

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