Сборная Нидерландов по футболу разгромила россиян

Найджел де Йонг и Андрей Ашавин ведут борьбу за мяч. Фото АР

Гуус Хиддинк потерпел первое поражение в качестве главного тренера сборной России по футболу. В ночь на четверг 8 февраля в Амстердаме российская команда с разгромным счетом 1:4 уступила в товарищеском матче сборной Нидерландов.

Поединок проходил с большим преимуществом хозяев поля, несмотря на отсутствие в их составе по разным причинам нескольких ведущих игроков. Начало разгрому российской команды положил на 67-й минуте Райан Бабель, а через три минуты Уэсли Снейдер удвоил преимущество.

На 76-й минуте, после того как Хиддинк сделал несколько замен, сборная России один мяч отыграла – отличился Владимир Быстров. Однако на 80-й минуте после розыгрыша углового в исполнении Рафаэля ван дер Ваарта мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева послал Йорис Матейсен, а окончательный счет установил сам ван дер Ваарт, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой Дениса Колодина.

Свой следующий поединок сборная России проведет уже в рамках отборочного турнира Евро-2008. Подопечным Гууса Хиддинка 24 марта предстоит гостевой поединок со сборной Эстонии.

Лента.ру