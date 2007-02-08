Сборная Нидерландов по футболу разгромила россиян
Итог товарищеского матча в Амстердаме
|Найджел де Йонг и Андрей Ашавин ведут борьбу за мяч. Фото АР
Поединок проходил с большим преимуществом хозяев поля, несмотря на отсутствие в их составе по разным причинам нескольких ведущих игроков. Начало разгрому российской команды положил на 67-й минуте Райан Бабель, а через три минуты Уэсли Снейдер удвоил преимущество.
На 76-й минуте, после того как Хиддинк сделал несколько замен, сборная России один мяч отыграла – отличился Владимир Быстров. Однако на 80-й минуте после розыгрыша углового в исполнении Рафаэля ван дер Ваарта мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева послал Йорис Матейсен, а окончательный счет установил сам ван дер Ваарт, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой Дениса Колодина.
Свой следующий поединок сборная России проведет уже в рамках отборочного турнира Евро-2008. Подопечным Гууса Хиддинка 24 марта предстоит гостевой поединок со сборной Эстонии.