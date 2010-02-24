Российский фигурист оказался в центре виртуального скандала

Российский фигурист Евгений Плющенко оказался в центре виртуального скандала.

Сегодня ночью в СМИ появились сообщения, что спортсмен виртуально наградил себя «платиновой медалью» Ванкувера.

На его официальном сайте в Интернете появилось изображение трех медалей, завоеванных спортсменом на Олимпийских играх. Награды были подписаны "серебро Солт-Лейка", "золото Турина" и "платина Ванкувера". Позже подписи на заглавной странице исчезли.

По словам спортивного агента фигуриста Ари Закаряна, которые приводит ИТАР-ТАСС, кто бы ни совершил столь "глупый" поступок, у него на то не было никакого права. Сам Плющенко узнал об изменениях на сайте из СМИ. Агент заверил, что российский фигурист хочет оставить позади историю с присуждением медалей в мужском одиночном катании в Ванкувере и "двигаться дальше".

Эхо Москвы