Результаты 11-го дня Зимней олимпиады

23 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны пять комплектов наград:

в конькобежном спорте среди мужчин (1000 м) – 1. Ли Сеон Хун (Южная Корея) 12 минут 58.55 секунды – олимпийский рекорд; 2. Иван Скобрев (Россия) +3,52; 3. Боб де Йонг (Нидерланды) +8,18.

в биатлоне среди женщин (эстафета 4 х 6 км) – 1. Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева (Россия) 1 час 9 минут 36,3 секунды, 5 промахов; 2. Мари-Лор Брюне, Сильви Бекар, Мари Дорен, Сандрин Байи (Франция) +32,8, 8 промахов, 2 штрафных круга; 3. Кати Вильхельм, Симоне Хаусвальд, Мартина Бек и Андреа Хенкель (ФРГ) +37,1, 5 промахов... 6. Елена Подгрушная, Валя Семеренко, Оксана Хвостенко, Вита Семеренко (Украина) + 1:23,9, 8 промахов.

в горнолыжном спорте среди мужчин (гигантский слалом) – 1. Карло Янка (Швейцария) 2 минуты 37,83 секунды; 2. Четиль Янсруд (Норвегия) +0,39; 3. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) +0,61... 68. Ростислав Фещук (Украина) +24,70

в лыжном двоеборье среди мужчин (трамплин + эстафета 4 х 5 км) – 1. Марио Штекер, Давид Крейнер, Бернхард Грубер и Феликс Готтвальд (Австрия) 2 минуты 37,83 секунды; 2. Бретт Камерота, Тодд Лодвик, Джонни Спиллейн, Билл Демонг (США) +5,2; 3. Йоханнес Ридзек, Тино Эдельманн, Эрик Френцель, Бьорн Киркхайзен (ФРГ) +19,52.

во фри-стайле среди женщин (ски-кросс) - 1. Эшли Макайвор (Канада); 2. Хедда Бернтсен (Норвегия); 3. Марион Жоссеран (Франция).

в хоккее (1/8 финала). Швейцария - Беларусь 3:2, Канада - ФРГ 8:2, Чехия - Латвия 3:2, Словакия - Норвегия 4:3

По результатам 11 дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На 12-й день Олимпиады назначены:

Хоккей – 1/4 финала. США – Швейцария. Россия – Канада. Финляндия – Чехия. Швеция – Словакия.

Горнолыжный спорт – Женщины. Гигантский слалом.

Лыжные гонки – Мужчины. Эстафета (4 х 10 км)

Конькобежный спорт – Женщины. 5000 метров

Бобслей – Женщины. Двойки.

Шорт-трек – Женщины. 1000 метров. Квалификация

Шорт-трек – Мужчины. 1000 метров. Квалификация

Шорт-трек – Женщины. Эстафета. 3000 метров

Фристайл – Женщины. Лыжная акробатика.