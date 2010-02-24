40 процентов лыжников страдают астмой

Польская лыжница Юстина Ковальчик, завоевавшая на Олимпийских играх 2010 года серебряную медаль в индивидуальной гонке и бронзу в гонке преследования, заявила, что норвежские лыжницы принимают допинг, сообщает sport.pl. По словам Ковальчик, норвежки используют допинговые препараты легально, как лекарства от астмы.

Ковальчик сказала, что норвежская лыжница Марит Бьорген, выигравшая на Олимпиаде-2010 две золотые и одну бронзовую медаль, перед стартом принимает ингаляционные стероиды. Польская спортсменка призвала запретить лыжникам принимать лекарства от астмы или проводить для астматиков отдельные соревнования.

Однако глава антидопинговой комиссии Польши Ежи Сморавиньски выразил несогласие с Ковальчик. По словам Сморавиньски, прием спортсменами лекарств строго контролируется.

Профессор Марек Ковальски из Центра диагностики и лечения астмы в Лодзи, чье мнение также приводит sport.pl, сказал, что употребление лекарств для астматиков методом ингаляции не может повысить выносливость спортсменов.

Как отмечает издание, астмой страдают до 40 процентов лыжников. Риск возникновения болезни у участников лыжных гонок выше, чем у обычных людей из-за частых тренировок на морозе.