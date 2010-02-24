Результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

Ответные игры - 17 марта

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов: Штутгарт - Барселона 1:1 (Какау 25 - Ибрагимович 52) Олимпиакос - Бордо 0:1 (Сиани 45) Ответные матчи - 17 марта. Напомним, что раньше в 1/8 Лиги чемпионов сыграли: Лион - Реал 1:0 (Макун 47) Милан - МЮ 2:3 (Роналдиньо 3, Зеедорф 85 - Скоулз 36, Руни 66, 74) Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кэмпбелл 18) Бавария – Фиорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50) На сегодняшний вечер назначены матчи: ЦСКА М - Севилья Интер - Челси

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