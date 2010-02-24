Результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
00:44, 24 февраля 2010Спорт
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Ответные игры - 17 марта
Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов:
Штутгарт - Барселона 1:1 (Какау 25 - Ибрагимович 52)
Олимпиакос - Бордо 0:1 (Сиани 45)
Ответные матчи - 17 марта.
Напомним, что раньше в 1/8 Лиги чемпионов сыграли:
Лион - Реал 1:0 (Макун 47)
Милан - МЮ 2:3 (Роналдиньо 3, Зеедорф 85 - Скоулз 36, Руни 66, 74)
Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кэмпбелл 18)
Бавария – Фиорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)
На сегодняшний вечер назначены матчи:
ЦСКА М - Севилья
Интер - Челси
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