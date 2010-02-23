Российские биатлонистки выиграли олимпийское золото

Российские биатлонистки убедительно выиграли эстафету 4 по 6 км на Олимпиаде в Ванкувере и принесли отечественной сборной третью золотую медаль Игр-2010.

Российская команда в составе Светланы Слепцовой, Анны Богалий-Титовец, Ольги Медведцевой и Ольги Зайцевой финишировала первой с результатом 1 час 9 минут 36,3 секунды. Серебро завоевала сборная Франции, отставшая от победительниц на 32,8 секунды. Бронза у немок (+37,1).

Украинки Елена Подгрушная, Валя Семеренко, Оксана Хвостенко, Вита Семеренко заняли шестое место, уступив 1 минуту 23,9 секунды при 8 промахах в стрельбе.