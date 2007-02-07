Три медали на турнире по панкратиону завоевали представители Украины

На международном турнире класса «А» по панкратиону, который проходил с 2 по 5 февраля 2007 года в г. Женева (Швейцария), приняли участие команды из 24 стран мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, по результатам турнира золотые награды в личном зачете в весовой категории до 68 кг завоевали Михаил ЛАСЮЧЕНКО (г. Луганск) и в категории до 90 кг Сергей ГУЗЕВ (г. Сумы). Третье место и бронзовую награду в весовой категории до 74 кг завоевал Сергей ДАНЬКО (г. Сумы).

Справка УНИАН. Панкратион (греч. παγκράτιον) в переводе "всеми силами" - вид спорта, совмещающий в себе элементы борьбы и кулачного боя. Прототип современного панкратиона входил в программу Древних Олимпийских игр, начиная с 648 г. до н.э., и представлял динамичное жесткое зрелище, разрешая удары ногами, удушение, ломание костей (все, кроме укусов и воздействия на глаза) вплоть до причинения смерти сопернику.