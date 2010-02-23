Результаты десятого дня Зимней олимпиады

22 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны четыре комплекта наград:

в прыжках с трамплина (командный зачет) – 1. Грегор Шлиренцауэр, Томас Моргенштерн, Андреас Кофлер и Вольфганг Лойтцль (Австрия) 1107,9 балла; 2. Михаэль Ноймайер, Андреас Ванк, Мартин Шмитт, Михаэль Урманн (ФРГ) 1035,8; 3. Андерс Бардал, Том Хильде, Ремен Йохан Эвенсен, Андерс Якобсен (Норвегия) 1030,3.

в лыжном спорте среди женщин (командный спринт) – 1. Эви Захенбахер и Клаудиа Нистад (ФРГ) 18 минут 3,7 секунды; 2. Шарлотт Калла и Анна Хааг (Швеция) +0,6; 3. Ирина Хазова и Наталья Коростелева (Россия) +4,0.

в лыжном спорте среди мужчин (командный спринт) – 1. Ёстейн Петерсен и Петтер Нортхуг (Норвегия) 19 минут 1 секунда; 2. Тим Чарнке и Аксель Тайхманн (ФРГ) +1,3; 3. Николай Морилов и Алексей Петухов (Россия) +1,5.

в фигурном катании (танцы на льду) - 1. Тесса Вирту и Скотт Мойр (Канада) 221,57 балла; 2. Мерил Дэвис и Чарли Уайт (США) 215,74; 3. Оксана Домнина и Максим Шабалин (Россия) 207,64.

Украинцы Анна Задорожник и Сергей Вербилло со 163,15 балла на 16-м месте.

По результатам десяти дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На одиннадцатый день Олимпиады назначены:

Хоккей – 1/8 финала. Швейцария - Беларусь, Канада - ФРГ, Чехия - Латвия, Словакия - Норвегия

Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.

Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.

Лыжное двоеборье – Командный турнир. Прыжок + эстафета (4х5 км)

Фристайл – Женщины. Ски-кросс.

Конькобежный спорт – Мужчины. 1000 метров

Бобслей – Женщины. Двойки.

Фигурное катание – Женщины. Короткая программа