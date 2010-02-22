Мирона Маркевича не пустили на игру "Карпаты" - "Москва"

Главного тренера национальной сборной Украины по футболу и ФК «Металлист» Мирона МАРКЕВИЧА не пустили на контрольный поединок между командами «Карпаты» (Львов) - «Москва» (Россия), который проходил 21 февраля в Турции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», охрана турецкой гостиницы, на базе которой проходил матч, получила указание руководства «Карпат» не пропускать М.МАРКЕВИЧА и его помощников на территорию, в то время как через пропускной пункт гостиницы свободно прошли представители российских и прибалтийских клубов.

В пресс-службе считают, что это событие «вопиющим образом нарушает общепринятые этические нормы футбольного содружества».

Сам М.МАРКЕВИЧ, комментируя ситуацию, отметил: «Как главный тренер сборной Украины я собирался посмотреть на игру львовского клуба, чтобы оценить потенциал футболистов «Карпат» как возможных кандидатов в сборную. К сожалению, мне это не удалось. А как тренеру «Металлиста» мне было интересно взглянуть на соперников нашего клуба по национальному чемпионату. И в этом нет ничего противоестественного - «перекрестные» посещения контрольных поединков являются нормальной практикой для периода учебных сборов. Тем более, что львовяне присутствовали на всех четырех матчах «Металлиста», которые состоялись в Турции. Причем на последнем поединке с «Крыльями Советов» были главный тренер «Карпат» и капитан команды».

Пресс-служба ФК «Металлист” отмечает, что «эксперты расценивают демарш руководства «Карпат» как очередную попытку сведения счетов с М.МАРКЕВИЧЕМ, который в прошлом возглавлял львовский клуб и добился наивысших в его истории достижений в чемпионате Украины («бронзовые» медали), но покинул львовян из-за принципиальных разногласий с президентом клуба Петром ДИМИНСКИМ”.