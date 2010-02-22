Украинский олимпиец попал в больницу

Член сборной Украины Виталий Шумбарец попал в больницу после падения на сегодняшней тренировке в Уистлере, сообщает AP. По словам представителей оргкомитета Игр, у спортсмена нет серьезных повреждений, однако, потеряв ориентацию в воздухе после прыжка с высокого трамплина (K-125) и приземлившись лицом вперед, на некоторое время потерял сознание. В больницу его доставили вертолетом.

Спорт-Экспресс