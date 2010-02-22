Завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении

21 февраля в Сумах в легкоатлетическом манеже Украинской академии банковского дела завершились чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении и чемпионат Украины по многоборьям, которые проходили здесь, начиная с 17 февраля, и ознаменовались несколькими высокими результатами.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отличную готовность к выступлению на мартовском чемпионате мира в Дохе продемонстрировала олимпийская чемпионка по легкоатлетическому семиборью Наталья ДОБРЫНСКАЯ. В сумском манеже на пяти видах спортсменка из Винницы показала высокий результат – 4778 очков, который является не только ее личным рекордом в зимнем многоборье, но и новым национальным рекордом Украины. При этом Н.ДОБРЫНСКАЯ по видам показала один личный рекорд в беге на 60 метров с барьерами – 8.33секунды.

Также национальный рекорд Украины в финале спортивной ходьбы на 10000 м с результатом 39:20.52 установил представитель Киевской области Назар КОВАЛЕНКО.

Мужское зимнее семиборье выиграл спортсмен из Кубы Джуниор ДИАЗ – 5831очко. Вторым стал также кубинец Йорданис ГАРСИЯ, проигравший победителю только 6 пунктов (5825), а «бронзу» завоевал Евгений НИКИТИН, представлявший Харьковскую область, с результатом 5693 очка.

Захватывающей была борьба в секторе для прыжков в длину среди мужчин, где стартовал лидер мирового сезона Виктор КУЗНЕЦОВ. Находясь в этом статусе с результатом 8 м 09 см, он не имел норматива отбора к чемпионату мира в Катаре. Но в Сумах спортсмен из Броваров этом квалификационный норматив выполнил, выиграв соревнования с показателем 8 м 11см. Александр СОЛДАТКИН из Донецка был вторым с прыжком на 8 м 02 см. Андрей МАКАРЧЕВ, имеющий квалификационный норматив отбора на чемпионат мира еще с прошлого сезона, финишировал в Сумах третьим – 7 м 85 см.

Женский бег на 800 метров выиграла финалиста берлинского чемпионата мира Юлия КРЕВСУН, коротая обогнала Наталью ЛУПУ на 3 сотых секунды. Их результаты – 2:06.88 и 2:06.91 соответственно.

Победителями других финалов во второй и третий дни чемпионата стали: Андрей БОРОДКИН и Виктория ДЕГТЯРЬ в толкании ядра – 19 м 76 см и 15.79 соответственно, Виктор ЯСТРЕБОВ и Лилия КУЛИК в тройном прыжке – 16 м 78 см и 14 м 06 см соответственно, Татьяна ГОЛОВЧЕНКО и Сергей РЫБАК в забегах на 3000 м – 9:17.90 и 8:21.38 соответственно, а Виталий ВОЛОШИН – на 800 м – 1:49.57, Дмитрий ДЕМЬЯНЮК и Елена ДЕМИДОВА в прыжках в высоту – 2 м 28 см и 1 м 92 см соответственно, Ксения ЧЕРТКОШВИЛИ – в прыжках с шестом – 4 м 10 см, Антонина ЕФРЕМОВА в забеге на 400 м – 52.82 сек, Владимир БУРАКОВ также в забеге на 400 м – 47.13, Олександр ШАГОВ и Евгения СНИГУР в забегах на 60 м с барьерами – 7.78 и 8.17, Сергей САГУТКИН и Елена ПАРНЕТА в забегах на 60 м – 6.76 сек и 7.56 сек соответственно, Виктория РЫБАЛКО в прыжках в длину среди женщин – 6 м 52 см, Максим МАЗУРИК в прыжках с шестом – 5 м 60 см, Елена ШЕВЧУК в спортивной ходьбе на 5000 м – 22:10.40.

Сегодня чемпионат завершился финалами в беговых дисциплинах. Победителями стали: Илья СУХАРЕВ и Мария ШАТАЛОВА в забегах на 3000 м с препятствиями – 8:42.55 и 10:18.86 соответственно, Александр БОРИСЮК и Тамара ТВЕРДОСТУП в забегах на 1500 м – 3:48.02 и 4:20.82 соответственно, женская команда Донецкой области в эстафетном беге 4х400 м – 3:37.68 и мужская команда Запорожской области в этом же виде соревнований – 3:17.18.

В рамках проведения чемпионата Украины по многобориям в помещении прошла также матчевая встреча команд Украины и Беларуси.