Результаты девятого дня Зимней олимпиады

21 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны шесть комплектов наград:

в горных лыжах среди мужчин (суперкомбинация) – 1. Боде Миллер (США) 2:44.92 ; 2. Ивица Костелич (Хорватия) +0,33; 3. Сильвен Цурбригген (Швейцария) +0,40.

в биатлоне среди мужчин (масс-старт, 15 км) – 1. Евгений Устюгов (Россия) 35 минут 35,7 секунды, без промахов; 2. Мартин Фуркад (Франция) +10,5, 3 промаха; 3. Павол Хурайт (Словакия) +16,6, без промахов.

Украинцы Сергей Седнев и Андрей Дериземля уступили времени лидера 1 минуту 27 секунд (21-е место) и 2 минуты 8 секунд (26-е место).

в биатлоне среди женщин (масс-старт, 12,5 км) – 1. Магдалена Нойнер (ФРГ) 35 минут 19,6 секунды, 2 промаха; 2. Ольга Зайцева (Россия) +5,5, 1 промах; 3. Симона Хаусвальд (ФРГ) +7,3, 2 промаха.

Украинки Елена Подгрушная, Валя Семеренко и Оксана Хвостенко уступили времени лидера 1:03.2 (12-е место), 1:52.9 (19-е место) и 3:51.4 (29-е место).

в ски-кроссе среди мужчин – 1. Михаэль Шмид (Швейцария); 2. Андреас Матт (Австрия) ; 3. Одун Гренвольд (Норвегия).

в конькобежном спорте среди женщин (1500 м) – 1. Ирен Вуст (Нидерланды) 1 минута 56,89 секунды; 2. Кристина Гроувз (Канада) +0,25; 3. Мартина Сабликова (Чехия) +1,07.

в бобслее среди мужчин (двойки) - 1. Андре Ланге и Кевин Куске (ФРГ) 3 минуты 26,65 секунды; 2. Томас Флоршютц и Ричард Аджей (ФРГ) +0,22; Александр Зубков и Алексей Воевода (Россия) +0,86.

По результатам девяти дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На десятый день Олимпиады назначены:

Хоккей – Группа C. Швеция - Финляндия

Хоккей – Женщины. Полуфиналы. Матчи за 7-8 и 5-6 место

Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир

Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир

Прыжки с трамплина – К-120. Командный турнир.

Лыжные гонки – Женщины. Командный спринт.

Лыжные гонки – Мужчины. Командный спринт.

Фигурное катание – Танцы на льду. Произвольный танец

Фристайл – Мужчины. Лыжная акробатика.