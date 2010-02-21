Российский биатлонист выиграл золото Олимпиады

Российский биатлонист Евгений Устюгов выиграл золото Олимпийских игр 2010 года в гонке с общего старта на 15 километров.

Устюгов не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, третьим стал словак Павол Хурайт.

Украинцы Сергей Седнев и Андрей Дериземля уступили времени лидера 1 минуту 27 секунд (21-е место) и 2 минуты 8 секунд (26-е место).