Российский биатлонист выиграл золото Олимпиады
23:45, 21 февраля 2010Спорт
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Украинские спортсмены - в третьей десятке
Российский биатлонист Евгений Устюгов выиграл золото Олимпийских игр 2010 года в гонке с общего старта на 15 километров.
Устюгов не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял француз Мартен Фуркад, третьим стал словак Павол Хурайт.
Украинцы Сергей Седнев и Андрей Дериземля уступили времени лидера 1 минуту 27 секунд (21-е место) и 2 минуты 8 секунд (26-е место).
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