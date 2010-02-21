Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги

М.Сити и Ливерпуль не открыли счет

Сегодняшними матчами завершается 27-й тур английской Премьер-лиги: Блэкберн - Болтон 3:0 (Калинич 41, Робертс 73, Живэ 84) Астон Вилла – Бернли 5:2 (Эшли Янг 32, Даунинг 56, 58, Хески 61, Агбонлахор 68 - Флетчер 10, Патерсон 90) Фулхэм - Бирмингем 2:1 (Дафф 59, Замора 90 – Бейрд 13 автогол) Манчестер Сити - Ливерпуль 0:0 Уиган - Тоттенхэм 0:3 (Дефо 27, Павлюченко 84, 90). Напомним, что вчера состоялись матчи Эвертон - МЮ 3:1 (Билялетдинов 19, Гослинг 76, Родвелл 90 - Бербатов 16) Вест Хэм - Халл Сити 3:0 (Берами 3, Коул 59, Фобер 90) Арсенал - Сандерленд 2:0 (Бендтнер 27, Фабрегас 90+3 пен.) Вулверхэмптон - Челси 0:2 (Дрогба 40, 66) Портсмут - Сток Сити 1:2 (Пикьонн 35 - Хут 50, Диао 90) Игры 28 тура пройдут 23 февраля МЮ (57) – Вест Хэм (27) ...27 февраля Челси (61) - Манчестер Сити (46) Болтон (23) - Вулверхэмптон (24) Бирмингем (37) - Уиган (25) Бернли (23) - Портсмут (16) Сток Сити (34) - Арсенал (55) ...28 февраля Тоттенхэм (46) - Эвертон (38) Сандерленд (26) - Фулхэм (37) Ливерпуль (45) - Блэкберн (34) На 30 марта перенесен матч Халл Сити (24) – Астон Вилла (45)

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