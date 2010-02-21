Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги
М.Сити и Ливерпуль не открыли счет
Сегодняшними матчами завершается 27-й тур английской Премьер-лиги:
Блэкберн - Болтон 3:0 (Калинич 41, Робертс 73, Живэ 84)
Астон Вилла – Бернли 5:2 (Эшли Янг 32, Даунинг 56, 58, Хески 61, Агбонлахор 68 - Флетчер 10, Патерсон 90)
Фулхэм - Бирмингем 2:1 (Дафф 59, Замора 90 – Бейрд 13 автогол)
Манчестер Сити - Ливерпуль 0:0
Уиган - Тоттенхэм 0:3 (Дефо 27, Павлюченко 84, 90).
Напомним, что вчера состоялись матчиЭвертон - МЮ 3:1 (Билялетдинов 19, Гослинг 76, Родвелл 90 - Бербатов 16)
Вест Хэм - Халл Сити 3:0 (Берами 3, Коул 59, Фобер 90)
Арсенал - Сандерленд 2:0 (Бендтнер 27, Фабрегас 90+3 пен.)
Вулверхэмптон - Челси 0:2 (Дрогба 40, 66)
Портсмут - Сток Сити 1:2 (Пикьонн 35 - Хут 50, Диао 90)
Игры 28 тура пройдут 23 февраля
МЮ (57) – Вест Хэм (27)
...27 февраляЧелси (61) - Манчестер Сити (46)
Болтон (23) - Вулверхэмптон (24)
Бирмингем (37) - Уиган (25)
Бернли (23) - Портсмут (16)
Сток Сити (34) - Арсенал (55)
...28 февраляТоттенхэм (46) - Эвертон (38)
Сандерленд (26) - Фулхэм (37)
Ливерпуль (45) - Блэкберн (34)
На 30 марта перенесен матчХалл Сити (24) – Астон Вилла (45)