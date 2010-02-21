Результаты восьмого дня Зимней олимпиады

20 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны шесть комплектов наград:

в горных лыжах среди женщин (супергигант) – 1. Андреа Фишбахер (Австрия) 1 минута 21,50 секунды; 2. Тина Мазе (Словения) +0,49; 3. Линдсэй Вонн (США) +0,74.

в прыжках с трамплина (120 м) – 1. Симон Амманн (Швейцария) 283,6 балла; 2. Адам Малыш (Польша) 269,4; 3. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) 262,2.

в лыжной гонке среди мужчин (дуатлон, 15 + 15 км) – 1. Маркус Хеллнер (Швеция) 1 час 15 минут 11,4 секунды; 2. Тобиас Ангерер (ФРГ) +2,1; 3. Йохан Ольссон (Швеция) +2,8.

Украинцы Роман Лейбюк и Александр Пуцко заняли, соответственно, 41-е (+7:20.6) и 52-е (+9:35.7) место.

в конькобежном спорте (1500 м) – 1. Марк Тейтерт (Нидерланды) 1 минута 45,57 секунды; 2. Шани Дэвис (США) +0,53; 3. Хавард Бокко (Норвегия) +0,56.

в шорт-треке среди женщин (1500 м) – 1. Чжоу Ян (Китай) 2 минуты 16,993 сек.; 2. Ли Ын Пюль (Южная Корея) 2.17,849; 3. Пак Сеун Хи (Южная Корея) 2.17,927.

в шорт-треке среди мужчин (1000 м) - 1. Ли Чжун Су (Южная Корея) 1 минута 23,747 секунды; 2. Ли Хо Сук (Южная Корея) 1.23,801; Аполо Антон Оно (США) 1.24,128.

По результатам восьми дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На девятый день Олимпиады назначены:

Хоккей – Группа C. Германия – Белоруссия, Швеция - Финляндия

Хоккей – Группа B. Россия - Чехия

Хоккей – Группа A. Канада - США

Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.

Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.

Фристайл – Мужчины. Ски-кросс.

Горнолыжный спорт – Мужчины. Гигантский слалом.

Биатлон – Мужчины. Масс-старт (15 километров)

Биатлон – Женщины. Масс-старт (12,5 километра)

Бобслей – Мужчины. Двойки.

Конькобежный спорт – Женщины. 1500 метров

Фигурное катание – Танцы на льду. Оригинальный танец