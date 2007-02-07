Сборная Бразилии по футболу всухую проиграла португальцам

Бразильские футболисты Элано и Фред перед выполнением свободного удара. Фото Reuters

Поздно вечером во вторник 6 февраля в Лондоне состоялся товарищеский матч между футбольными сборными Бразилии и Португалии. В присутствии 60 тысяч зрителей, пришедших на домашнюю арену "Арсенала" Emirates Stadium, победу одержали европейцы - 2:0. В концовке встречи отличились Симау Саброза и Рикарду Карвалью, сообщает BBC News.

Саброза отличился на 82-й минуте, откликнувшись на передачу Рикарду Кварежмы, а Карвалью забил гол в компенсированное время, точно пробив головой после навеса с фланга. У бразильцев наиболее выгодный момент упустил защитник Лусио, удар которого пришелся в перекладину. Лидер южноамериканцев Роналдиньо не вышел на поле из-за повреждения икроножной мышцы.

Любопытно, что бразильский тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари, в 2002 году выигравший с Бразилией чемпионат мира, во второй раз обыграл команду своей родной страны. "Игра получилась очень интересной, и победить могла любая из команд. Мы лучше использовали свои моменты, хотя у бразильцев шансов забить было больше", - признался после игры Сколари.

Из других товарищеских матчей, сыгранных во вторник, отметим поражение чемпионов Европы греков от Кореи (0:1). Кроме того, состоялись несколько игр с участием молодежных команд: сборная России с крупным счетом 0:3 уступила сверстникам из Голландии. Матч первых команд состоится в среду.

Лента.ру