Спортсменка завоевала медаль с четырьмя сломанными ребрами

Представители Словении подали официальный протест в связи с недостаточным, по их мнению, обеспечением безопасности спортсменов на олимпийской лыжной трассе в Уистлере, на которой представительница этой страны Петра Майдич сломала четыре ребра в результате падения во время тренировки, сообщает РИА «Новости» На разминке перед спринтом 17 февраля Майдич не вписалась в скоростной поворот и оказалась за пределами трассы, упав в овраг и врезавшись в дерево. Все соревнования, начиная с квалификации, словенка провела, превозмогая острую боль, но сумела занять третье место. После "бронзового" финиша спортсменку унесли на руках. С церемонии награждения Майдич увезли на инвалидной коляске, после чего она была доставлена в клинику Ванкувера на вертолете.