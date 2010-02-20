Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги
22:37, 20 февраля 2010Спорт
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МЮ не выдерживает гонки за лидерство
Завершились сегодняшние матчи 27-го тура английской Премьер-лиги:
Эвертон - МЮ 3:1 (Билялетдинов 19, Гослинг 76, Родвелл 90 - Бербатов 16)
Вест Хэм - Халл Сити 3:0 (Берами 3, Коул 59, Фобер 90)
Арсенал - Сандерленд 2:0 (Бендтнер 27, Фабрегас 90+3 пен.)
Вулверхэмптон - Челси 0:2 (Дрогба 40, 66)
Портсмут - Сток Сити 1:2 (Пикьонн 35 - Хут 50, Диао 90)
Теперь у Челси 61 очко, у МЮ - 57, у Арсенала - 55
Завтра тур завершится матчами
Блэкберн (31) - Болтон (23)
Астон Вилла (42) - Бернли (23)
Фулхэм (34) - Бирмингем (37)
Манчестер Сити (45) - Ливерпуль (44)
Уиган (25) - Тоттенхэм (43)
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