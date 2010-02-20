Результаты седьмого дня Зимней олимпиады

19 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны четыре комплекта наград:

в лыжной гонке среди женщин (дуатлон, 7,5 + 7, 5 км) – 1. Марит Бьорген (Норвегия) 39 минут 58,1 секунды; 2. Анна Хог (Швеция) +8,9; 3. Юстина Ковальчик (Польша) +9,3.

Украинки Валентина Шевченко, Татьяна Завалий и Вита Якимчук заняли, соответственно, 14-е (+2:00,6), 31-е (+2:52.6) и 46-е (+4:26.7) место. Марина Анцибор не финишировала.

в горных лыжах среди мужчин (супергигант) – 1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) 1 минута 30,34 секунды; 2. Боде Миллер (США) +0,28; 3. Эндрю Уэйбрехт (США) +0,31.

в скелетоне среди женщин – 1. Эми Уильямс (Великобритания) 2.09,14; 2. Керстин Шимковяк (ФРГ) +0,56; 3. Ане Хубер (ФРГ) +0,72.

в скелетоне среди мужчин - 1. Джон Монтгомери (Канада) 3:29.73 ; 2. Мартинс Дукурс (Латвия) +0,07; Александр Третьяков (Россия) +1,02.

По результатам семи дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На восьмой день Олимпиады назначены:

Хоккей – Группа C. Финляндия - Германия

Хоккей – Группа A. Норвегия - Швейцария

Хоккей – Группа B. Латвия – Словакия

Хоккей – Женщины. Классификационные матчи

Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.

Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.

Горнолыжный спорт – Женщины. Супергигант

Фристайл – Женщины. Лыжная акробатика.

Прыжки с трамплина – К-120.

Лыжные гонки – Мужчины. Гонка преследования (15 км классическим стилем + 15 км вольным)

Конькобежный спорт – Мужчины. 1500 метров

Бобслей – Мужчины. Двойки.

Шорт-трек – Женщины. 1500 метров.

Шорт-трек – Мужчины. 1000 метров.