Андрей Дериземля добавит к бронзовой медали орден ”За заслуги”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом «За заслуги» III степени Андрея ДЕРИЗЕМЛЮ - бронзового призера чемпионата мира по биатлону в г. Антхольц (Итальянская Республика).

Текст соответствующего указа главы государства размещен на официальном сайте Президента.

Как говорится в указе, А.ДЕРИЗЕМЛЯ награжден “за достижение высоких спортивных результатов, повышения международного престижа Украины”.

Как сообщалось, чемпионат мира по биатлону стартовал в Италии 3 февраля. А.ДЕРИЗЕМЛЯ завоевал бронзу в мужском спринте на 10 километров.

Для 29-летнего биатлониста из Чернигова эта награда стала первой, завоеванной на чемпионатах мира. Более того, он стал первым спортсменом, который принес Украине медаль в мужском биатлоне.