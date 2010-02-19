Кличко передумал бросать бокс

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко опроверг информацию о том, что 2010 год станет последним в его спортивной карьере.

"На самом деле все не совсем так. Да, действительно, мой возраст по спортивным меркам уже не детский — в этом году мне исполняется 39 лет. И любой бой, даже следующий, может стать последним. Но на пенсию я не собираюсь — чувствую в себе еще много сил. Поэтому надеюсь, что я еще не раз и не два порадую своих болельщиков красивыми победами на ринге", - цитирует Кличко-старшого “Московский комсомолец”

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