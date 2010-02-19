Луческу надеется на реабилитацию в Донецке

По завершении матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между «Фулхэмом» и «Шахтером» главный тренер донецкой команды Мирча Луческу проанализировал прошедший поединок.

- Хорошо, что у нас будет ответная игра, это важно в таких соревнованиях. У нас еще есть шанс. Мы проиграли матч, который не должны были проигрывать по всем показателям. Отсутствие игровой практики у нас чувствовалось, когда мы пропустили на первых минутах совсем не обязательный гол. После этого контролировали игру и имели неоспоримое преимущество. Мы создали много моментов, которые нужно было реализовывать. Но, к сожалению, не всегда находили правильные решения. «Фулхэм» забил после двух моментов, которые мы изучали, пытались «закрыть» их, но не получилось. И кроме этих эпизодов, по большому счету, хозяева поля ничего не создали. Это была дуэль между совершенно разными стилями игры: «Фулхэм», базирующийся на своем функциональном состоянии и длинных передачах, и мы, строившие игру на технике и быстроте работы с мячом. В результате, думаю, получилась зрелищная, интересная игра для болельщиков. Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы в Донецке реабилитировать себя, обыграть «Фулхэм» и пройти дальше. Хочу отметить, что это будет нелегко. «Фулхэм» - хорошо организованная команда, в особенности в обороне. Нужно будет находить варианты для ее вскрытия, а также дойти до штрафной площадки, чтобы реализовать те моменты, что создадим. Надеюсь, арбитраж в Донецке будет помогать зрелищному, техничному футболу, а не силовому.

Пресс-служба ФК Шахтер