Результаты шестого дня Зимней олимпиады

Золото у ФРГ, Норвегии, Австралии, США

18 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны шесть комплектов наград: в биатлоне среди женщин (индивидуальная гонка, 15 км) – 1. Тора Бергер (Норвегия) 40 минут 52,8 секунды, 1 промах; 2. Елена Хрусталева (Казахстан) +20,7, без промахов; 3. Дарья Домрачева (Беларусь) +28,2, 1 промах. Украинки Оксана Хвостенко, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Подгрушная заняли, соответственно, 8-е (+1:47,8, без промахов), 13-е (+1:51,7, 1 промах), 22-е (+2:38,0, 2 промаха) и 33-е (+3:23,1, 2 промаха) место. в биатлоне среди мужчин (индивидуальная гонка, 20 км) – 1. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 48 минуты 22,5 сек., 1 промах; 2-3. Сергей Новиков (Беларусь) +9,5 без промахов; 2-3. Оле Бьерндален (Норвегия) +9,5, 2 промаха. Украинцы Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Сергей Седнев заняли, соответственно, 22-е (+3:37,8, 1 промах), 27-е (+3:56,6, 3 промаха), 52-е (+5:35,0, 3 промаха) и 68-е (+7:24,6, 4 промаха) место. в горнолыжной суперкомбинации среди женщин (скоростной спуск + слалом) – 1. Мария Риш (ФРГ) 2.09,14; 2. Джулия Манкузо (США) +0,94; 3. Аня Пэрсон (Швеция) +1,05. в конькобежном спорте среди женщин (1000 метров) – 1. Кристин Несбитт (Канада) 1 минута 16,56 секунды; 2. Аннетт Герритсен (Нидерланды) +0,02; 3. Лорин ван Риссен (Нидерланды) +0,16. в сноуборде среди женщин (хафпайп) – 1. Тора Брайт (Австралия) 45,0 балла; 2. Ханна Тетер (США) 42,4; 3. Келли Кларк (США) 42,2. в фигурном катании среди мужчин (произвольная программа) - 1. Эйван Лайсачек (США) 257,67 балла; 2. Евгений Плющенко (Россия) 256,36; Дайсуке Такахаси (Япония) 247,23. По результатам шести дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так: На седьмой день Олимпиады назначены Хоккей – Группа B. Словакия – Россия, Чехия - Латвия Хоккей – Группа C. Белоруссия - Швеция Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир. Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир. Прыжки с трамплина – К-120. Горнолыжный спорт – Мужчины. Супергигант Лыжные гонки – Женщины. Гонка преследования (7,5 км классическим стилем + 7,5 км вольным) Скелетон – Женщины. Скелетон – Мужчины. Фигурное катание – Танцы на льду. Обязательный танец

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