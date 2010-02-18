Сыграны первые матчи 1/16 Лиги Европы
21:47, 18 февраля 2010Спорт
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Только Ювентус победил на чужом поле
Сыграны семь матчей 1/16 Лиги Европы
Рубин - Хапоэль 3:0
Стандард - Ред Булл 3:2
Аякс - Ювентус 1:2
Вильярреал - Вольфсбург 2:2
Твенте - Вердер 1:0
Брюгге - Валенсия 1:0
Лилль - Фенербахче 2:1
Напомним, что вчера играли:
Эвертон - Спортинг 2:1
... а через 20 минут начинаются матчи
Атлетик - Андерлехт
Гамбург - ПСВ
Герта - Бенфика
Панатинаикос - Рома
Фулхэм - ШАХТЕР
Копенгаген - Марсель
Атлетико - Галатасарай
Ливерпуль - Униря
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