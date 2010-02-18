Сыграны первые матчи 1/16 Лиги Европы

21:47, 18 февраля 2010
Спорт
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Только Ювентус победил на чужом поле

Сыграны семь матчей 1/16 Лиги Европы

Рубин - Хапоэль 3:0

Стандард - Ред Булл 3:2

Аякс - Ювентус 1:2

Вильярреал - Вольфсбург 2:2

Твенте - Вердер 1:0

Брюгге - Валенсия 1:0

Лилль - Фенербахче 2:1

Напомним, что вчера играли:

Эвертон - Спортинг 2:1

... а через 20 минут начинаются матчи

Атлетик - Андерлехт

Гамбург - ПСВ

Герта - Бенфика

Панатинаикос - Рома

Фулхэм - ШАХТЕР

Копенгаген - Марсель

Атлетико - Галатасарай

Ливерпуль - Униря

 

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