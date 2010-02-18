Сыграны первые матчи 1/16 Лиги Европы

Только Ювентус победил на чужом поле

Сыграны семь матчей 1/16 Лиги Европы Рубин - Хапоэль 3:0 Стандард - Ред Булл 3:2 Аякс - Ювентус 1:2 Вильярреал - Вольфсбург 2:2 Твенте - Вердер 1:0 Брюгге - Валенсия 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Напомним, что вчера играли: Эвертон - Спортинг 2:1 ... а через 20 минут начинаются матчи Атлетик - Андерлехт Гамбург - ПСВ Герта - Бенфика Панатинаикос - Рома Фулхэм - ШАХТЕР Копенгаген - Марсель Атлетико - Галатасарай Ливерпуль - Униря

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