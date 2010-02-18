Фулхэм - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Лондонский "Фулхэм" является фаворитом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу английской команды ставки принимаются как 2,50 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа украинцв оценивается коэффициентом 2,70. Ничейный результат - 3,10 к 1.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между лондонским "Фулхэмом" и донецким "Шахтером" состоится сегодня. Начало игры в 22:05 по киевскому времени, прямая трансляция на "Первом национальном" и "Спорт 1".

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