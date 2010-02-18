Результаты пятого дня Зимней олимпиады

17 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны семь комплектов наград:

в горных лыжах среди женщин (скоростной спуск) – 1. Линдсэй Вонн (США) 1 минута 44,19 секунды; 2. Джулия Манкузо (США) +0,56; 3. Элизабет Гергль (Австрия) +1,46.

в лыжной гонке среди женщин (индивидуальный спринт) – 1. Марит Бьорген (Норвегия) 3:39.2; 2. Юстина Ковальчик (Польша) +1,1; 3. Петра Майдич (Словения) +1,8.

в лыжной гонке среди мужчин (индивидуальный спринт) – 1. Никита Крюков (Россия) 3 минуты 36,3 сек.; 2. Александр Панжинский (Россия) +0,0, 2-е место установлено фотофинишем; 3. Петтер Нортуг (Норвегия) +9,2.

в шорт-треке среди женщин (500 м) – 1. Ван Мэн (Китай) 43,048 секунды; 2. Марианн Сен-Желе (Канада) 43,707; 3. Арианна Фонтана (Италия) 43,804.

в конькобежном спорте среди мужчин (1000 метров) – 1. Шани Дэвис (США) 1 минута 8,94 секунды; 2. Мо Тэ Пум (Южная Корея) +0,18; 3. Чэд Хедрик (США) +0,38.

в санном спорте среди мужчин (экипажи-двойки) – 1. Андреас Лингер и Вольфганг Лингер (Австрия) 1 минута 22,705 секунды; 2. Андрис Шиц и Юрис Шиц (Латвия) +0,264; 3. Патрик Ляйтнер и Александр Реш (ФРГ) +0,335.

в сноуборде среди мужчин (хафпайп) – 1. Шон Вайт (США) 48,4 балла; 2. Пеету Пироинен (Финляндия) 45,0; 3. Скотт Лаго (США) 42,8.

По результатам пяти дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На шестой день Олимпиады назначены:

Хоккей – Группа B. Чехия - Словакия

Хоккей – Группа A. США – Норвегия, Швейцария - Канада

Хоккей – Женщины. Группа B. США – Финляндия, Китай - Россия

Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.

Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.

Горнолыжный спорт – Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

Горнолыжный спорт – Женщины. Суперкомбинация. Слалом

Сноубординг – Женщины. Хафпайп.

Биатлон – Женщины. Индивидуальная гонка (15 километров)

Биатлон – Мужчины. Индивидуальная гонка (20 километров)

Конькобежный спорт – Женщины. 1000 метров

Скелетон – Женщины.

Скелетон – Мужчины.

Фигурное катание – Мужчины. Произвольная программа