Результаты пятого дня Зимней олимпиады
У России - первое золото, у США - еще три
17 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны семь комплектов наград:
в горных лыжах среди женщин (скоростной спуск) – 1. Линдсэй Вонн (США) 1 минута 44,19 секунды; 2. Джулия Манкузо (США) +0,56; 3. Элизабет Гергль (Австрия) +1,46.
в лыжной гонке среди женщин (индивидуальный спринт) – 1. Марит Бьорген (Норвегия) 3:39.2; 2. Юстина Ковальчик (Польша) +1,1; 3. Петра Майдич (Словения) +1,8.
в лыжной гонке среди мужчин (индивидуальный спринт) – 1. Никита Крюков (Россия) 3 минуты 36,3 сек.; 2. Александр Панжинский (Россия) +0,0, 2-е место установлено фотофинишем; 3. Петтер Нортуг (Норвегия) +9,2.
в шорт-треке среди женщин (500 м) – 1. Ван Мэн (Китай) 43,048 секунды; 2. Марианн Сен-Желе (Канада) 43,707; 3. Арианна Фонтана (Италия) 43,804.
в конькобежном спорте среди мужчин (1000 метров) – 1. Шани Дэвис (США) 1 минута 8,94 секунды; 2. Мо Тэ Пум (Южная Корея) +0,18; 3. Чэд Хедрик (США) +0,38.
в санном спорте среди мужчин (экипажи-двойки) – 1. Андреас Лингер и Вольфганг Лингер (Австрия) 1 минута 22,705 секунды; 2. Андрис Шиц и Юрис Шиц (Латвия) +0,264; 3. Патрик Ляйтнер и Александр Реш (ФРГ) +0,335.
в сноуборде среди мужчин (хафпайп) – 1. Шон Вайт (США) 48,4 балла; 2. Пеету Пироинен (Финляндия) 45,0; 3. Скотт Лаго (США) 42,8.
По результатам пяти дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:
На шестой день Олимпиады назначены:
Хоккей – Группа B. Чехия - Словакия
Хоккей – Группа A. США – Норвегия, Швейцария - Канада
Хоккей – Женщины. Группа B. США – Финляндия, Китай - Россия
Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.
Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.
Горнолыжный спорт – Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Горнолыжный спорт – Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Сноубординг – Женщины. Хафпайп.
Биатлон – Женщины. Индивидуальная гонка (15 километров)
Биатлон – Мужчины. Индивидуальная гонка (20 километров)
Конькобежный спорт – Женщины. 1000 метров
Скелетон – Женщины.
Скелетон – Мужчины.
Фигурное катание – Мужчины. Произвольная программа