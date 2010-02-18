Россия выиграла первое золото на Олимпиаде-2010

Лыжник Никита Крюков принес России первое золото Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, сообщает Лента.ру, заняв первое место в индивидуальном спринте. Вторым стал другой российский лыжник - Александр Панжинский. Четырехкратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг финишировал в финальном забеге третьим.

В финале Крюков преодолел дистанцию 1,6 километра за три минуты и 36,3 секунды. Панжинский показал тот же результат, но фотофиниш показал, что он уступил партнеру по сборной несколько сантиметров. Нортуг проиграл 9,2 секунды.

Благодаря успеху лыжников в спринте сборная России догнала Китай в неофициальном общекомандном зачете. У обеих сборных по одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой награде. Россияне и китайцы делят в медальном зачете Игр-2010 девятое и десятое места.