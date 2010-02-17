Результаты 1/8 Лиги чемпионов
23:39, 17 февраля 2010Спорт
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В Португалии и Германии одинаковый счет
Сыграны сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов
Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кэмпбелл 18)
Бавария – Фиорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)
Ответные матчи – 9 марта
Напомним, что вчера состоялись матчи
Лион - Реал 1:0 (Макун 47)
Милан - МЮ 2:3 (Роналдиньо 3, Зеедорф 85 - Скоулз 36, Руни 66, 74)
23 февраля играют
Олимпиакос - Бордо
Штутгарт - Барселона
... а 24 февраля
ЦСКА М - Севилья
Интер - Челси
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