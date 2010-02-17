Результаты 1/8 Лиги чемпионов

23:39, 17 февраля 2010
Спорт
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В Португалии и Германии одинаковый счет

Сыграны сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов

Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кэмпбелл 18)

Бавария – Фиорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)

Ответные матчи – 9 марта

Напомним, что вчера состоялись матчи

Лион - Реал 1:0 (Макун 47)

Милан - МЮ 2:3 (Роналдиньо 3, Зеедорф 85 - Скоулз 36, Руни 66, 74)

23 февраля играют

Олимпиакос - Бордо

Штутгарт - Барселона

... а 24 февраля

ЦСКА М - Севилья

Интер - Челси

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