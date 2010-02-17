Виталий Кличко: в этом году я оставлю бокс

Чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий КЛИЧКО планирует завершить спортивную карьеру в 2010 году.

Как передает телеканал “Студия 1+1”, об этом сам В.КЛИЧКО сообщил сегодня.

"Мне осталось завоевать только один пояс... Поэтому в этом году я повешу боксерские перчатки на гвоздь. И перестану ездить по разным городам, чтобы "начистить" кому-нибудь ... физиономию", - сказал В.КЛИЧКО.

Телеканал напоминает, что в 2009 году В.КЛИЧКО трижды защитил титул чемпиона WBC. Следующим соперником В.КЛИЧКО должен был стать бывший чемпион WBA россиянин Николай ВАЛУЕВ, однако сторонам пока не удается достичь согласия относительно проведения поединка.