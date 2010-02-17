Виталий Кличко: в этом году я оставлю бокс
19:07, 17 февраля 2010Спорт
3959
Остался только один пояс...
Чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий КЛИЧКО планирует завершить спортивную карьеру в 2010 году.
Как передает телеканал “Студия 1+1”, об этом сам В.КЛИЧКО сообщил сегодня.
"Мне осталось завоевать только один пояс... Поэтому в этом году я повешу боксерские перчатки на гвоздь. И перестану ездить по разным городам, чтобы "начистить" кому-нибудь ... физиономию", - сказал В.КЛИЧКО.
Телеканал напоминает, что в 2009 году В.КЛИЧКО трижды защитил титул чемпиона WBC. Следующим соперником В.КЛИЧКО должен был стать бывший чемпион WBA россиянин Николай ВАЛУЕВ, однако сторонам пока не удается достичь согласия относительно проведения поединка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter