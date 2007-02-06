Чемпион мира по боксу бросился с топором на спарринг-партнера (фото)

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма) О`Нил Белл обвиняется в нападении на своего спарринг-партнера с применением опасного оружия. Во время тренировки в лесу Белл кинул в 37-летнего Ларри Слэйтона топором, заставив того спасаться бегством. Дата судебного слушания пока неизвестна, сообщает Associated Press.

Белл, владеющий чемпионскими титулами WBC (Всемирный боксерский совет) и WBA (Всемирная боксерская ассоциация) готовится к бою с французом Жаном-Марком Мормеком, который должен пройти в Париже 17 марта. Тренировки проходят в местечке Биг Беар (90 километров к востоку от Лос-Анджелеса), расположенном в горах Сан-Бернандино.

По словам Слэйтона, во время занятия разозлившийся Белл бросил в него топор, взятый для защиты от медведей. Спарринг-партнеру удалось спастись бегством, причем чемпион мира, оставшись без топора, продолжал кидать в него камни.

Отметим, что в январе 2006 года Белл стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе впервые с 1988 года, когда подобного достижения добился Эвандер Холифилд. Однако с тех пор Белл потерял титул IBF в связи с тем, что долгое время не выходил на ринг. За свою профессиональную карьеру уроженец Ямайки провел 28 боев (26 побед, одно поражение и одна ничья).

Лента.ру