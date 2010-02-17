Игроков «Шахтера» не пустили в магазин «Harrods» в Лондоне

Игроков футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) отказались впустить в магазин «Harrods» в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, игроки «Шахтера», прибывшие в Лондон на матч 1/16 финала Лиги Европы с местным «Фулхэмом», днем 16 февраля решили прогуляться улицами британской столицы, в частности, зайти в один из респектабельных лондонских магазинов «Harrods».

По информации пресс-службы, работники магазина мотивировали отказ впустить футболистов тем, что «покупателей оказалось много, они какие-то подозрительные, одетые в одинаковые спортивные костюмы».

«Пояснения, что это футбольная команда, а на сборы брать с собой смокинг для похода за покупками у нас не заведено, действия не возымели», - констатировали в пресс-службе «Шахтера».