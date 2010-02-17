Результаты четвертого дня Зимней олимпиады

16 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны пять комплектов наград:

в биатлоне среди женщин (гонка-преследование 10 км) – 1. Магдалена Нойнер (ФРГ) 30 минут 16,0 сек., 2 промаха; 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) +12,23, 2 промаха; 3. Мари-Лор Брюне (Франция) +28,3, без промахов.

Украинки Елена Подгрушная (+2:18.0; 2 промаха), Оксана Хвостенко (+2:38.3, 1 промах), Валя Семеренко (+2:41.6; 3 промаха) заняли 20-22 места. Вита Семеренко (+4:10.4; 5 промахов) - 42-е место.

в биатлоне среди мужчин (гонка-преследование 12,5 км) – 1. Бьорн Ферри (Швеция) 33 минуты 38,4 сек., 1 промах.; 2. Кристоф Зуманн (Австрия) +16,5, 1 промах; 3. Венсан Же (Франция) +28,2, 2 промаха.

У украинцев Сергея Седнева (+1:11.6; без промахов), Андрея Дериземли (+2:10.3; 6 промахов), Сергея Семенова (+3:17.3; 4 промаха), соответственно 10-е, 26-е и 33-е место.

в сноуборд-кроссе среди женщин – 1. Маэль Риккер (Канада); 2. Дебора Антоньос (Франция); 3. Оливия Нобс (Швейцария).

в конькобежном спорте среди женщин (500 метров) – 1. Ли Сан Хва (Южная Корея) 76,09 секунды; 2. Дженни Вольф (ФРГ) 76,14; 3. Ван Бэйсин (Китай) 76,63.

в санном спорте среди женщин (одиночные экипажи) – 1. Татьяна Хюфнер (ФРГ) 2 минуты 46,524 секунды; 2. Нина Райтмайер (Австрия) +0,490; 3. Натали Гейзенбергер (ФРГ) +0,577.

По результатам четырех дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На пятый день Олимпиады назначены:

Хоккей – Группа B. Россия - Латвия

Хоккей – Группа C. Финляндия – Белоруссия, Швеция - Германия

Хоккей – Женщины. Группа A. Канада – Швеция, Словакия - Швейцария

Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.

Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.

Лыжные гонки – Женщины. Индивидуальный спринт.

Лыжные гонки – Мужчины. Индивидуальный спринт.

Горнолыжный спорт – Женщины. Скоростной спуск

Конькобежный спорт – Мужчины. 1000 метров

Сноубординг – Мужчины. Хафпайп.

Санный спорт – Мужчины. Парные экипажи.

Шорт-трек – Женщины. 500 метров.

Шорт-трек – Мужчины. 1000 метров.

Шорт-трек – Мужчины. Эстафета. 5000 метров.