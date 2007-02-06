Итальянских болельщиков лишат футбола

Итальянские футбольные стадионы не будут открыты для болельщиков до тех пор, пока не будут соблюдены необходимые стандарты безопасности, заявил министр внутренних дел Италии Джулиано Амато.

По его словам, когда в Италии возобновятся футбольные матчи, игры будут проходить без болельщиков.

Он добавил, что сейчас только девять стадионов страны отвечают современным требованиям.

После экстренного совещания с представителями футбольной федерации, Амато заявил, что болельщики будут допущены на стадионы после их модернизации.

Ранее в сицилийском городе Катания прошли похороны полицейского, который погиб, пытаясь навести порядок во время массовой драки, устроенной футбольными фанатами.

Похорон полицейского Филиппо Рачити

Толпы народа собрались на центральной площади города и аплодировали, когда гроб с телом погибшего внесли в кафедральный собор, где прошла церемония отпевания.

Полицейский Филиппо Рачити, дежуривший на матче между двумя сицилийскими командами "Катания" и "Палермо", погиб от ударов тяжелым предметом. Более 100 человек получили ранения во время беспорядков.

По сообщениям итальянских информационных агентств, драка началась, поскольку фаны "Палермо" не могли пройти на трибуны стадиона "Катании" до начала второй половины матча.

Би-би-си