Результаты третьего дня Зимней олимпиады

15 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны шесть комплектов наград:

в лыжной гонке среди женщин (10 км) – 1. Шарлотта Калла (Швеция) 24 минуты 58,4 сек.; 2. Кристина Шмигун-Вяхи (Эстония) 25.05,0; 3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.14,3.

в лыжной гонке среди мужчин (15 км) – 1. Дарио Колонья (Швейцария) 33 минуты 33,6 сек.; 2. Пьетро Пиллера Коттлера (Италия) +24,6; 3. Лукаш Бауэр (Чехия) +35,7.

в скоростном горнолыжном спуске – 1. Дидье Дефаго (Швейцария) 1 минута 54,31 секунды; 2. Аксель-Лунд Свиндаль (Норвегия) +0,07; 3. Боде Миллер (США) +0,09.

в сноуборд-кроссе – 1. Сет Уэскотт (США); 2. Майк Робертсон (Канада); 3. Тони Рамуэн (Франция).

в конькобежном спорте среди мужчин (500 метров) – 1. Мо Тэ Пум (Южная Корея) 69,82 секунды 2. Кейтиро Нагасима (Япония) 69,98; 3. Йоджи Като (Япония) 70,01.

в фигурном катании (спортивные пары) – 1. Сюэ Шэн и Хунбо Чжао (Китай); 2. Цин Пан и Цзянь Тун (Китай); 3. Алена Савченко и Робин Шолковы (Германия).

По результатам трех дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На четвертый день Олимпиады назначены:

Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.

Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.

Горнолыжный спорт – Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

Горнолыжный спорт – Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

Сноубординг – Женщины. Сноуборд-кросс.

Биатлон – Женщины. Гонка преследования (10 километров)

Биатлон – Мужчины. Гонка преследования (12,5 километров)

Санный спорт – Женщины. Одиночные экипажи.

Конькобежный спорт – Женщины. 500 метров.

Хоккей – Группа A. США – Швейцария, Канада - Норвегия

Хоккей – Женщины. Группа B. Россия – США, Финляндия - Китай

Фигурное катание – Мужчины. Короткая программа