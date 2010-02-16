Результаты третьего дня Зимней олимпиады
Разыграны шесть комплектов наград
15 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны шесть комплектов наград:
в лыжной гонке среди женщин (10 км) – 1. Шарлотта Калла (Швеция) 24 минуты 58,4 сек.; 2. Кристина Шмигун-Вяхи (Эстония) 25.05,0; 3. Марит Бьорген (Норвегия) - 25.14,3.
в лыжной гонке среди мужчин (15 км) – 1. Дарио Колонья (Швейцария) 33 минуты 33,6 сек.; 2. Пьетро Пиллера Коттлера (Италия) +24,6; 3. Лукаш Бауэр (Чехия) +35,7.
в скоростном горнолыжном спуске – 1. Дидье Дефаго (Швейцария) 1 минута 54,31 секунды; 2. Аксель-Лунд Свиндаль (Норвегия) +0,07; 3. Боде Миллер (США) +0,09.
в сноуборд-кроссе – 1. Сет Уэскотт (США); 2. Майк Робертсон (Канада); 3. Тони Рамуэн (Франция).
в конькобежном спорте среди мужчин (500 метров) – 1. Мо Тэ Пум (Южная Корея) 69,82 секунды 2. Кейтиро Нагасима (Япония) 69,98; 3. Йоджи Като (Япония) 70,01.
в фигурном катании (спортивные пары) – 1. Сюэ Шэн и Хунбо Чжао (Китай); 2. Цин Пан и Цзянь Тун (Китай); 3. Алена Савченко и Робин Шолковы (Германия).
По результатам трех дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:
На четвертый день Олимпиады назначены:
Кёрлинг – Мужчины. Групповой турнир.
Кёрлинг – Женщины. Групповой турнир.
Горнолыжный спорт – Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Горнолыжный спорт – Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Сноубординг – Женщины. Сноуборд-кросс.
Биатлон – Женщины. Гонка преследования (10 километров)
Биатлон – Мужчины. Гонка преследования (12,5 километров)
Санный спорт – Женщины. Одиночные экипажи.
Конькобежный спорт – Женщины. 500 метров.
Хоккей – Группа A. США – Швейцария, Канада - Норвегия
Хоккей – Женщины. Группа B. Россия – США, Финляндия - Китай
Фигурное катание – Мужчины. Короткая программа