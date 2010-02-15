Результаты второго дня Зимней олимпиады

14 февраля на XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере разыграны пять комплектов наград:

в мужском биатлоне (спринт на 10 км) – 1. Венсан Же (Франция) 24 минуты 7,6 сек.; 2. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 23.55,4; 3. Яков Фак (Хорватия) - 24.20,0.

в лыжном двоеборье – 1. Джейсон Лами-Шаппюи (Франция) 25.47,1; 2. Джонни Спиллэйн (США) 25.46,7; 3. Алессандро Питтин 25.46,3.

в беге на коньках на 3000 м среди женщин – 1. Мартина Сабликова (Чехия) 4 минуты 2,53 секунды; 2. Штефани Бекерт (ФРГ) +2,09 секунды; 3. Кристина Гроувз (Канада) +2,31.

в санках (мужчины-одиночки) – 1. Феликс Лох (ФРГ) 3.13,085; 2. Давид Меллер (ФРГ) +0,679; 3. Армин Цоггелер (Италия) +1,290.

во фристайле (мужчины, могул) – 1. Александр Билодо (Канада) 26,75; 2. Дэйл Бегг-Смит (Австралия) 26,58, 3. Брион Уилсон (США) 26,08 балла.

По результатам двух дней неофициальный медальный зачет команд выглядит так:

На третий день Олимпиады назначены:

Лыжные гонки – Женщины. 10 километров свободным стилем

Лыжные гонки – Мужчины. 15 километров свободным стилем

Сноубординг – Мужчины. Сноуборд-кросс.

Конькобежный спорт – Мужчины. 500 метров.

Фигурное катание – Спортивные пары. Произвольная программа

Санный спорт – Женщины. Одиночные экипажи.

Хоккей – Женщины. Группа A. Швейцария - Канада, Швеция - Словакия