14 февраля в Сумах завершился чемпионат Украины по боксу, который впервые состоялся в этом областном центре и стал отборочным турниром чемпионата Европы, который состоится в июне этого года в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов, эти соревнования с точки зрения организации стали лучшими за время независимости Украины и были очень представительными: в них приняли участие все самые сильные боксеры нашей страны, в том числе и Олимпийский чемпион, чемпион мира, лучший боксер Украины прошлого года Василий ЛОМАЧЕНКО.

В целом за победу в разных весовых категориях соревновались свыше 260 спортсменов.

По итогам чемпионата первенство в командном зачете получила сборная команда Николаевской области, вторыми стали спортсмены Харьковской области, а третье командное место разделили боксеры Донецкой и Винницкой областей.

В личном зачете «золото» чемпионата добыли в борьбе Денис ШКАРУБО из Харькова (весовая категория до 48 килограммов), Артем ДАЛАКЯН из Донецкой области (до 51 кг), Георгий ЧИГАЕВ из Львовской области (до 54 кг), Олег МАЛИНОВСКИЙ из Киева (до 57 кг), В. ЛОМАЧЕНКО из Одесской области (до 60 кг), Александр КЛЮЧКО из Николаева (до 64 кг), сумчанин Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО из Николаева (до 75 кг), харьковчанин Александр ГВОЗДИК (до 81 кг), крымчанин Александр УСИК (до 91 кг) и Роман КАПИТОНЕНКО из Киевской области в супертяжелой весовой категории свыше 91 кг.