Франция стала лидером командного зачета на Олимпиаде

Француз Джейсон Лами-Шаппюи стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью.

С результатом 25.47,1 он выиграл соревнования, состоявшие из прыжков с 90-метрового трамплина и лыжной гонки на 10 км. После прыжков с трамплина Лами-Шаппюи занимал пятое место и ушел на старт гонки с отставанием в 46 секунд от лидера - финна Янне Рюнянена.

Второе место в итоге занял американец Джонни Спиллэйн, уступивший победителю 0,4 секунды.

Бронза досталась представителю Италии Алессандро Питтину (+0,8).

Украинец Владимир Трачук в гонке сумел уйти с последнего 45-го места, занятого после трамплина, и завершил соревнования 41-м.

Благодаря второй золотой медали за день французская команда оказалась на первой позиции в неофициальном командном зачете (есть еще одна бронзовая награда). У США - одно золото, по две серебря и бронзы. У Южной Кореи, соответственно, 1-1-0.