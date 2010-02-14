Французский биатлонист выиграл золото Олимпиады

Французский биатлонист Венсан Же стал победителем спринтерской гонки на Олимпиаде-2010.

Не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах, он завершил 10-километровую дистанцию с результатом 24 минуты 7,6 секунды. Серебро завоевал норвежец Эмиль-Хегле Свендсен (1 промах), проигравший французу 12,2 секунды. Бронза у хорвата Якова Фака (0) - 24.20,0.

Украинец Андрей Дериземля показал 5-й результат (2 промаха; 24.48,5). У Сергея Седнева - 22-й (0; 25:57.2), Сергея Семенова - 33-й (1; 26:20.5), Вячеслава Деркача - 77-й (3; 28:22.9)