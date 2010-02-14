На Олимпиаде в Ванкувере сегодня прыгали двоеборцы

Финн Ян Рюнянен стал лучшим в прыжковой части индивидуальных соревнований в лыжном двоеборье на 90-метровом трамплине на Олимпиаде в Ванкувере.

Рюнянен улетел на 105 метров и набрал 135,5 очков. Второе место занял американец Тодд Лодвик, у которого 101,5 метра и 127 очков, австриец Кристоф Билер - третий (100,5 м; 125 очков).

У 25-летнего студента Тернопольского национального педуниверситета Владимира Трачука, представляющего Украину - 45-й результат - 85,5 метров, 89 очков.

Вторая часть соревнований, по итогам которой будут определены призеры, - индивидуальная лыжная гонка на 10 км - начнется через час. Спортсмены стартуют в соответствии с результатами прыжковой части соревнований: каждое проигранное очко означает четыре секунды отставания.

В сегодняшней программе также:

Биатлон – Мужчины. Спринт (10 километров). Участвуют Андрей Дериземля, Сергей Седнев, Сергей Семенов, Вячеслав Деркач

Хоккей – Женщины. Группа B. США - Китай; Финляндия - Россия

Санный спорт – Мужчины. Одиночные экипажи. 3-я и 4-я попытка

Конькобежный спорт – Женщины. 3000 метров

Фристайл – Мужчины. Могул. Квалификация и финал

Фигурное катание – Спортивные пары. Короткая программа. Участвуют Татьяна Волосожар и Станислав Морозов