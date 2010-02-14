США вышли в лидеры командного зачета Олимпиады-2010

Сборная США вышла в лидеры командного зачета Олимпиады в Ванкувере. Это произошло после того, как рано утром 14 февраля были разыграны комплекты наград в шорт-треке на дистанции 1500 метров у мужчин и в могуле (дисциплина фристайла) у женщин. Американцы выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщает официальный сайт Игр-2010.

Первое золото Олимпиады в шорт-треке завоевал Ли Чжун Су из Южной Кореи. Вторым стал американец Аполо Оно, третьим - еще один представитель США Джей. Ар. Селски. Занявший второе место Оно выиграл уже шестую олимпийскую медаль в карьере и стал самым титулованным представителем шорт-трека в истории зимних Игр, пишет Лента.ру.

В женском могуле чемпионкой стала американка Ханна Кирни. Серебряная медаль досталась канадке Дженнифер Хейн, бронзовая - Шеннон Барк из США.

Таким образом, по итогам соревновательного дня 13 февраля первое место в неофициальном командном зачете занимает сборная США (одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали). Второй идет Южная Корея (золото и серебро), третью позицию делят Голландия, Словакия и Швейцария (по одному золоту).