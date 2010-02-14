Хиддинк покинет сборную России по футболу

Гус Хиддинк с 30-го июня покидает сборную России по футболу.

Об этом он сам написал в колонке в голландской газете Д-Телеграф. Хиддинк сослался на разговор с новым главой РФС Сергеем Фурсенко, который назвал благожелательным. Тренер надеется, что в ближайшее время РФС найдет ему преемника. Глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко подтвердил «Эхо Москвы» сообщение, что Хиддинк больше не будет тренировать сборную России. Что касается его преемника, то, по словам главы РФС Фурсенко, решение будет приниматься коллегиально.