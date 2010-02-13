Германия - фаворит Олимпиады (версия букмекеров)

Букмекеры считают сборную Германии фаворитом общекомандного зачета зимних Олимпийских игр, которые стартуют в Ванкувере.

Британская контора Уильяма Хилла установила коэффициент 2,60 на победу немцев в медальном зачете. Далее следуют хозяева Игр канадцы (3,50), сборная США (5,00), Норвегия (7,00). Сборной России отведено пятое место с коэффициентом 11,00.

Пятерка лидеров по версии конторы Bwin располагается в том же порядке: Германия - 1,85, Канада - 2,85, США - 7,00, Норвегия - 8,00, Россия - 15,00. По количеству золотых медалей Bwin отдает пальму первенства тем же немцам (2,00). На втором месте - Канада (3,25), на третьем - Норвегия (5,00), на четвертом - США (8,00), на пятом - Россия (10,00).

Четыре года назад в Турине, напоминает РИА "Новости", сборная Германии опередила всех и по общему количеству наград, и по золотым медалям. Немецкие олимпийцы в общей сложности завоевали 29 медалей, в том числе 11 золотых. Сборная России на ОИ-2006 заняла четвертое место по числу наград высшей пробы (8) и пятое по общему количеству (22).

Американский журнал Sports Illustrated тоже считает, что Германия повторит успех предыдущей зимней Олимпиады и вновь займет первое место по количеству медалей: 35 наград – по 11 золотых и серебряных и 13 бронзовых.

По мнению Sports Illustrated, организатор нынешних игр Канада получит 24 медали и займет второе место, а США, которые в 2006 году были вторыми, переместятся на третье место. Что же касается России, то после многочисленных допинговых скандалов журнал пророчит ей лишь 9 место (11 медалей, в том числе, 3 золотых).

Впрочем, согласно газете "Известия", Россия рассчитывает на 27 медалей, причем от 7 до 11 золотых.