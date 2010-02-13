В Ванкувере погиб грузинский спортсмен

В Ванкувере от полученной во время тренировки травмы скончался грузинский саночник Нодар Кумариташвили. Об этом 12 февраля сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Во время тренировочного заезда 21-летний спортсмен потерял управление санями на скорости примерно в 145 километров в час, врезался в стену трека и вылетел с трассы.

После происшествия тренировочные заезды на треке были немедленно прекращены, а сборная Грузии объявила о возможности отказа от участия в Олимпиаде.

Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 13 февраля утром.