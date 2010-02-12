Уэйну Гретцки не доверят зажечь олимпийский огонь
11:00, 12 февраля 2010Спорт
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Имя держат в строжайшем секрете
|Уэйн Гретцки
По словам Фурлонга, о том, кто именно зажжет олимпийский огонь, знают только несколько человек. Фурлонг сказал, что последние 90 дней он "молился", чтобы имя человека, который зажжет огонь, не попало на страницы газет, и до сих пор этого не произошло.
Информацию о том, что Гретцки может стать последним участником эстафеты олимпийского огня, разместил ряд СМИ. Гретцки находится в Ванкувере с 10 февраля. Отец хоккеиста Уолтер Гретцки примет участие в эстафете олимпийского огня 12 февраля.
Церемония открытия Олимпийских игр 2010 года состоится 12 февраля (утром 13 февраля по киевскому времени).
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