Роналду выиграл у тренера 400 фунтов

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выиграл у главного тренера сэра Алекса Фергюсона спор на 400 фунтов стерлингов. По условиям пари, заключенного в начале сезона-2006/07, наставник обязался выплатить эту сумму за 15 забитых Роналду голов. 4 февраля португалец выиграл этот спор, сообщает AFP.

Полузащитник забил свой 15-й гол в сезоне в конце первого тайма матча чемпионата Англии против "Тоттенхэма". На 45-й минуте Криштиану Роналду заработал пенальти (многие после игры назвали его спорным) и самостоятельно реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме "МЮ" забил еще три мяча и добился уверенной победы - 4:0.

"Придется идти в банк, хотя, на мой взгляд, голы с пенальти не должны считаться", - заявил после матча Фергюсон. Шотландский специалист похвалил Криштиану Роналду, отметив, что португалец действует на поле тем лучше, чем чаще к нему попадает мяч.

Лента.ру