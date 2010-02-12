Кличко увеличил предложение Валуеву

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко предложил экс-чемпиону WBA Николаю Валуеву $ 2 млн. за их поединок.

Об этом боксер заявил в комментарии ЛигаБизнесИнформ.

"Мы продолжаем переговоры. Валуев сделал большую ошибку, подписав контракт с Доном Кингом. Сумма, которую Валуев хочет получить по этому поединку - это $4 млн., он никогда столько не зарабатывал, даже будучи чемпионом мира. Я сделал ему официальное предложение - $2 млн., к тому же это шанс боксировать и за звание чемпиона мира", - сказал Кличко.

Украинский боксер также подчеркнул, что все еще ждет ответа от россиянина.

"Если ответ не поступит до следующей недели, то наверняка подпишем контракт с другим спортсменом", - подчеркнул он, при этом не уточнив какие кандидатуры рассматриваются в качестве вероятных соперников.

Виталий Кличко отметил, что в случае положительного завершения переговоров из Николаем Валуевим, их поединок состоится в мае нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Дон Кинг требует для Валуева гонорар в $ 4 млн. за бой с Кличко-старшим. Сам Валуев отказался драться с Кличко за гонорар в $ 1 млн., хотя до этого заявлял, что согласится на любые условия боя

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