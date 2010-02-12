Сегодня откроются зимние Олимпийские игры
08:16, 12 февраля 2010Спорт
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Эстафета стала самой продолжительной
Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры.
Нынешняя эстафета олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад, сообщает радио «Свобода».
Зимние Олимпийские игры продлятся 17 дней, в них примут участие более пяти тысяч спортсменов из 80 стран мира.
Организаторы Олимпийских игр обеспокоены ухудшением погодных условий. Произошедшее на днях потепление и сильные ливни привели к уменьшению снежного покрова. Несмотря на это, организаторы Олимпиады надеются, что внесения изменений в график спортивных состязаний удастся избежать.
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