Сегодня откроются зимние Олимпийские игры

Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры.

Нынешняя эстафета олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад, сообщает радио «Свобода».

Зимние Олимпийские игры продлятся 17 дней, в них примут участие более пяти тысяч спортсменов из 80 стран мира.

Организаторы Олимпийских игр обеспокоены ухудшением погодных условий. Произошедшее на днях потепление и сильные ливни привели к уменьшению снежного покрова. Несмотря на это, организаторы Олимпиады надеются, что внесения изменений в график спортивных состязаний удастся избежать.